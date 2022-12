Petro defiende su propuesta de no usar el celular en la calle para evitar robos

Tras la alarmante cifra, de la encuesta de percepción de seguridad y victimización , de que el celular es el objeto más robado en Bogotá, el alcalde se pronunció sobre el tema y dijo que se debe emprender una campaña ciudadana para que los bogotanos no hablen en la calle.

"Por pensar que seguridad es bolillo y cárcel se burlan de lo mejor de la teoría mundial de la seguridad: la seguridad preventiva", trinó este jueves.

Agregó que "en países con seguridad preventiva, los medios de comunicación no se burlan de esto, al contrario, ayudan". Junto al mensaje retrinó una imagen de una campaña de seguridad en Inglaterra la cual dice: "Más de 250 celulares son robados cada mes en Haringey (localidad de Londres). No seas un objetivo fácil. Se discreto con tus pertenencias".

