Petro denunció penalmente a Francisco Santos por injuria y calumnia

En la denuncia, remitida al fiscal general, Eduardo Montealegre, Petro argumenta que Santos hizo afirmaciones "tendenciosas".



Santos se ha referido en más de una oportunidad a Petro como "alcalde corrupto".



La semana pasada, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó una sanción contra diferentes entidades oficiales y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, por el caso de las basuras, Santos dijo de Petro que era "corrupto e improvisador".



Por su parte, el exvicepresidente señaló a Caracol Radio que no se retracta de sus declaraciones contra el alcalde de Bogotá porque hay evidencias claras de casos de corrupción.



"No me da miedo alguno ni me preocupa la denuncia de Petro. Qué bueno que la Fiscalía vaya a escuchar todo esto que hay", dijo Santos.



El exvicepresidente agregó: "vamos a poder llevar un cartapacio de información que hay sobre temas de corrupción a ver si por fin la Fiscalía hace algún tipo de investigación y toma decisiones contra Petro".



Santos ha sido un feroz crítico de Petro e incluso se sumó al grupo de personas que promovieron la revocatoria del mandato del alcalde.



