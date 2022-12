Petro dice no temer a otras elecciones, por solicitud de su revocatoria

El representante a la Cámara presentó el oficio el miércoles ante la Registraduría Distrital, con el fin de conseguir la autorización para la recolección de firmas que permitan la revocatoria del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Según Gómez, "la insatisfacción de los bogotanos es evidente" con las iniciativas del mandatario local, ya que "no generan resultados pero sí mucha confrontación".

Gómez señaló que "los hechos que vienen ocurriendo con el tema de las basuras son apenas la punta del iceberg. Estamos frente a un gobierno incompetente que amenaza con destruir a Bogotá".

En el documento presentado ante la Registraduría, Gómez reconoce que Petro "tiene razón en algunas de sus propuestas", pero "cuando intenta ejecutar, la falta de planeación y diligencia saltan a la vista, como su política basura cero, movilidad, educación, salud".

Agrega que durante su administración "la movilidad cayó notoriamente, la red de Transmilenio está mal administrada, la guerra del centavo persiste y la SITP no ha entrado en operación de forma efectiva".

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde defendió su gestión.

"Creo que la población debe expresarse, y que un mandato limpio y progresista no debe tener temor a las urnas", señaló, y agregó: "No me disgusta la idea que tengamos nuevas elecciones este año".

"Es mucho más transparente el camino de las urnas para definir la política, que el de acciones en escritorios oscuros para frenar un mandato", escribió en otro de sus trinos.

"Si nosotras y nosotros, el progresismo, gana, pues por segunda vez refrendaremos el camino de una Bogotá mas democrática y justa", escribió el alcalde, al hacer referencia a posibles elecciones con este documento.

