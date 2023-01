Petro, Duque, Vargas Lleras y De la Calle se sacaron chispas en debate económico   

Fajardo no asistió. Los candidatos coincidieron en reducir impuestos y adelantar una reforma pensional a su estilo.

En el debate económico presidencial, realizado por Fedesarrollo, los aspirantes interrogaron a sus opositores.

Petro le preguntó a Duque: “¿cree usted aún que, reduciendo impuestos a las corporaciones y haciendo depender la economía del petróleo y el carbón, va a generar más empleo?”

Y el candidato del uribismo le contestó: “la política suya de repicar el chavismo, de perseguir al sector productivo, es lo que destruye la economía de un país”.

De la Calle interrogó a Germán Vargas Lleras: ¿cómo serán sus relaciones con el Congreso?

Y el candidato de Cambio Radical replicó: “yo, a diferencia del doctor Petro, que tiene bajísima representación en el Congreso, y a diferencia de Duque, que está planteando un choque de trenes con las dos ramas, con la de la Justicia y la del Legislativo… gobierno que se iría los dos primeros años en crear el caos y los dos segundos, en arreglarlo”.

A los aspirantes a la presidencia les dieron la oportunidad de decir qué no les gusta de los demás.

Duque dijo: “desastroso es presentarse ahora como redentor, vamos a acabar la renta presuntiva, pero la ponencia del partido del doctor Vargas la aumentó al 3,5”.

Vargas Lleras respondió: “desastroso es tener muy mala memoria. No es cierto que los miembros de Cambio Radical hayan votado en la última reforma tributaria, tengo el acta donde se ausentaron”.

Petro no perdió oportunidad para enfilar sus dardos: “una acumulación de capital en el seno de la sociedad, que eso no se llama socialismo, doctor Duque. hay que aprender qué es eso”.

Duque dijo: “tiene razón, doctor Petro, eso no es socialismo, eso es chavismo”.

Humberto de la Calle también cuestionó al candidato del Centro Democrático.

“En la estructura suya de cero impuestos de renta en diez años y no tocar el preciso rural, usted lo que va es a perpetuar una situación de feudalismo que abre nuevos escenarios de violencia”.