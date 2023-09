Ahora no

Petro en Plaza de Bolívar tras marchas del 27 de septiembre: “A este Gobierno no lo van a tumbar” El presidente Gustavo Petro se dirigió a las miles de personas que llegaron a la Plaza de Bolívar en Bogotá luego de las marchas convocadas para apoyar sus proyectos. "Cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos, como dice Shakira en su última canción, es que no haya explotación, que no haya acoso", señaló.