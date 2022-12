Petro insta de nuevo al presidente a pronunciarse sobre fallo de Procuraduría

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se refirió a Juan Manuel Santos durante un discurso en la localidad de Chapinero.

"Lo que nos va a decir el presidente de la República si no corrige su posición y no lee la Convención Americana de los Derechos Humanos, es que nosotros no cabemos en el Estado, nos van a decir lo mismo que han dicho en dos siglos, su propia incapacidad para aceptar la democracia y la pluralidad", aseveró. < >

Según el burgomaestre, destituido e inhabilitado por 15 años, "el Estado es solamente para los del club, para los carteles de la riqueza. Pero si alguien por voto popular intenta un proyecto diferente a los del club o a los carteles de la riqueza, entonces ese va, es excluido así hayan votado por él libremente y legítimamente los colombianos".

Petro viajará a Washington para iniciar una ofensiva contra la decisión de la Procuraduría debido a la implementación del sistema de aseo en Bogotá.

El presidente Santos dijo, en su cuenta de Twitter, que "el alcalde Petro por supuesto puede salir del país y no necesita mi permiso para visitar la CIDH. Toda supuesta víctima puede acudir a ella".

La viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda, aseveró que la entidad "ha estado apegada siempre a ejercer sus competencias bajo la normativa que le corresponde y ostentando el factor objetivo establecido por la carta política y por las leyes (...) sin tener en cuenta ideologías, credos, sin tener en cuenta ningún movimiento político".