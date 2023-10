Petro pidió perdón a mamás víctimas de falsos positivos: “Ustedes son las madres de toda Colombia”

En la noche de este martes, 3 de octubre de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió perdón a 19 madres víctimas de falsos positivos que asistieron a un acto de excusas públicas por parte del Estado.



“Ustedes son las madres de la patria realmente, las madres que quisieron silenciar, las madres a los que los de la codicia querían verlas silenciadas, que fueran un chiste, que se burlaran, transformaban las palabras… para que la gente dijera ‘no, es que están locas, es que sus hijos murieron porque algo estaban haciendo’, porque como si fuese normal y permitido se pudiese matar la juventud en Colombia. No, era que estaban cogiendo café, decían. No, eran inocentes y no tenían por qué morir. ¿Qué los llevó a morir, a ser asesinados? La codicia del poder”, dijo.

Y agregó que, “por eso, son hombres de corbata los que hacen los papeles por los cuales se generalizó el hecho” y apuntó que “no es la concentración de la riqueza legal, sino la de la ilegal la que hizo explotar la codicia”.

“Esa codicia y ese poder mataron a estos 6.402 jóvenes, no fueron las balas oficiales… Aquí mataron por concentrar la riqueza, por quedarse con las tierras, aquí mataron por quedarse con el petróleo, aquí mataron por quedarse con las ganancias de la cocaína, por codicia y están dispuestos a matar más y podrían haber sido 6.000 o un cero más, no les preocupa, no les preocupa, como lo demostró Hitler en Europa”, expresó.

Por eso, indicó que “es el momento de encontrar un espacio de reflexión que pase, en primer lugar, porque se sepa la verdad”.

“Porque no halla el que oculta, si el que oculta no aparece, la verdad aparece. El que oculta no tiene uniforme, el que oculta no se pone allá en el Congreso de la República o se siente en la Presidencia, el que oculta tiene otro tipo de poder en la sociedad colombiana: cambiar las frases, no decir, no contar, no transmitir, silenciar, no ponerle el micrófono a la madre para que hable, sino al asesino que ordenó. Y transformamos al asesino en héroe y transformar la barbarie en normalidad para que vuelva a ocurrir. El que oculta es tan cómplice como el que dispara”, afirmó.

En ese sentido, recalcó que lo primero que se tiene que lograr “es derrotar el ocultamiento, la oscuridad”.

“Lo primero que tenemos que lograr es que salga a relucir la verdad y la verdad está apareciendo, difícil, terrible, a veces increíble, a veces brutal… ¿Por qué querían matar a Petro, en qué sitio se reunían y quiénes? ¿Algún militar? No, nosotros sabemos quiénes y se ocultan aún. ¿Por qué hicieron esos hornos crematorios en Venezuela, cuántas personas fueron asesinadas en realidad, por qué construyeron el paramilitarismo, cuál fue el papel de las Convivir, por qué los jefes del paramilitarismo son los jefes de la Convivir? Toda esa verdad tiene que aparecer”, manifestó.

Y cuestionó: “¿Por qué mataron la paz que se había hecho hace unos años, por qué tenían que sabotearla, por qué querían que siguiera la guerra, por qué tenían que hacer trizas la paz si no era por la codicia? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Creen que se puede ocultar el cómo lo hicieron? La orden de no pasar los archivos al nuevo presidente, porque ahí están las operaciones que son crímenes para destruir un proceso de paz. ¿Qué oculta esa verdad o la decimos? ¿O aparece y estudiamos qué es lo que nos pasa como sociedad colombiana?”.

Indicó que hoy en día se está definiendo si se lleva “a la sociedad colombiana hacia la Constitución o a la barbarie”, que no siente en su corazón la necesidad de venganza y que “a partir de la verdad se puede construir la reconciliación”, además de que no le gusta el poder.

"Yo no quiero ser un viejo adicto al poder y aquí hay muchos, no quiero... La verdad necesita no solamente la Justicia Especial para la Paz, qué bien que ha hecho su trabajo, la verdad necesita a la Fiscalía”, señaló.

Justamente respecto a la Fiscalía, aseguró que allí existe un problema e hizo referencia al caso de hijo Nicolás Petro, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos .

“Y aquí tenemos un problema, aquí lo que se está investigando no es mi hijo, yo les dije ‘investíguenlo’, aquí lo que se está tratando de impedir es que existe una fiscal independiente que es capaz de hacer las investigaciones, eso es lo que se está impidiendo. Desespero sí hay detrás de eso, construcciones, yo sé quién está detrás de esa construcción y no es el actual fiscal, no es capaz de eso, hay otras personas, porque lo que tenemos es un régimen de corrupción. Lamentablemente existe”, sostuvo.



Puntualizó que “los procesos extrañamente no avanzan en la Fiscalía porque han comprado secciones enteras de la Fiscalía para ocultar esa verdad y por eso no quieren una Fiscalía independiente. Tanto miedo les da una Fiscalía independiente que están dispuestos hasta a derribar al presidente, esa es la historia real de lo que está pasando”.

Para finalizar su intervención en el acto de excusas públicas por los falsos positivos, que tuvo lugar en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Gustavo Petro pidió perdón a las madres víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales y destacó lo que espera de su gobierno.

"Por eso, como presidente de la República de Colombia, de este que es un gobierno popular y en el que espero que cambie la mentalidad de elegir al que más mata, sino al que más hace vivir o a la que más hace vivir... Por ese cambio de política, que ojalá sea posible en la mente y en el corazón de la ciudadanía, yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia, ustedes son la madre de la patria", concluyó.