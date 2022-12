Petro propone que Día sin carro se haga más veces al año

Según el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el objetivo de la jornada, que se adelanta este jueves es "lograr que la ciudadanía cambie cultura de movilidad".

Aquellos que han sido sorprendidos este jueves incumpliendo el Día sin carro, serán sancionados con $294.800 de multa, cifra que se eleva a $350.000 porque además, deben pagar el servicio de grúa ya que el vehículo también se inmoviliza.

Petro afirmó que en la ciudad cada día "se realizan 17 millones de viajes diarios, la mitad de ellos a pie". "Solo un 10% se realiza en carro particular", agregó, y sostuvo que los carros no son "el mayor responsable de contaminación, pero sí de congestión".

El alto funcionario espera que los ciudadanos puedan cambiar las prácticas de movilidad y usen el bus, la bicicleta o caminen cuando se puede.

La jornada empezó a regir a las 6:30 a.m. y culminará a las 7:30 p.m. Para trasladarse también habilitaron la ciclovía.

Se prevé que 1'500.000 carros dejen de circular este jueves.

Quienes decidan usar la bicicleta no solo podrán movilizarse por 107 kilómetros de ciclovía, sino que además contarán con 200 parqueaderos, según informó la Administración Distrital.

Asimismo, más de mil policías se desplegaron en Bogotá para vigilar la jornada.

Noticias Caracol, pudo comprobar que algunos motociclistas, para quienes no aplica la restricción, han excedido la velocidad durante la jornada.

La Administración realizará tres informes durante el día desde la sala de crisis de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El primero se revelará hacia las nueve de la mañana, el segundo al mediodía y el tercero al final de la jornada.

En Montería, Córdoba, también se realiza este jueves el Día sin carro. En esta ciudad la medida también se aplica a motociclistas y los conductores que la incumplan serán multados $589.500.

