Petro se defiende con acordeón y vallenato

"Petro no se va" es un vallenato que se convierte en el sonoro apoyo al alcalde de Bogotá, cuya sanción de destitución e inhabilidad por 15 años se encuentra en vilo.

La canción es interpretada por Enaldo Barrera conocido en el medio como ‘Diomedito' y fue compuesta por Ómar Martínez Ovalle. Ambos hacen parte de la agrupación "Los Querendones del Vallenato".

Publicidad

"Petro no se va, eso sí que no, como es que se va si el pueblo eligió. Si por ser honesto se tiene que ir, ahí me quedo con Petro de principio a fin", reza el soneto inicial del tema musical, que se encuentra colgado en la página de Bogotá Humana.

El tema lanza además fuertes pullas en contra del procurador Alejandro Ordóñez, quien determinó la sanción a Petro, de quién se refiere la composición como "Monseñor".

Del alcalde y la sanción asegura la canción: "no es justo que a un hombre que la ha apostado todo a la paz, quieran mancillar su nombre y ahora no lo dejan gobernar".

Así mismo el vallenato invita a las movilizaciones en respaldo al gobernante, como la que se efectúa este miércoles. "Vamos apoyar a Petro en la Plaza de Bolívar. Y que todo el mundo diga que aquí Petro no se va".