Petro señala al procurador de querer atentar contra la paz de Colombia

En una prolongada intervención desde el balcón del Palacio Liévano, sede de la Alcaldía, Petro pidió al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que actúe de acuerdo con la Constitución y "haga respetar la paz y la democracia", que en su opinión están en peligro por las actuaciones del procurador.

"El presidente de la República me puede destituir cuando haya un fallo condenatorio de un juez penal", reclamó Petro, quien fue cesado del cargo por una decisión administrativa del procurador por la supuesta mala gestión de una crisis en el sistema de recolección de basuras de la capital colombiana ocurrida en diciembre de 2012.

Petro, que en su juventud fue militante del ya desaparecido grupo guerrillero M-19 pero luego "hizo la paz" gracias a un acuerdo con el Gobierno y entró en la actividad política, reiteró que su destitución es "un golpe de Estado" y un mensaje negativo para quienes buscan la reconciliación nacional.

"El procurador se quiere 'tirar' (dañar) la posibilidad de la paz", dijo en referencia a los diálogos que el Gobierno y la guerrilla de las FARC llevan a cabo en La Habana desde hace más de un año.

En ese sentido, Petro aseguró que la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos de que fue objeto el pasado lunes "es un mensaje de guerra" de un sector minoritario de la sociedad que no acepta en la política a quienes como él formaron parte de grupos alzados en armas.

"Me están lanzado un mensaje de que hombres que se levantaron en armas pero que escogen el camino del pacto, de la conducción democrática y pacífica, no pueden gobernar en Colombia", manifestó.

La multitud de más de 40.000 personas que, según el Canal Capital, la televisión oficial bogotana, colmó la Plaza de Bolívar, interrumpió numerosas veces al alcalde con coros como "Petro no se va", mientras agitaba banderas de Colombia, de Bogotá o de partidos o movimientos de izquierda como la Unión Patriótica (UP) o la tricolor azul, blanca y roja del M-19.

Desde el mediodía, miles de ciudadanos partieron de 16 puntos de la ciudad hacia la Plaza de Bolívar para expresar su apoyo al alcalde y esperaron su aparición en el balcón, ya entrada la noche, al ritmo de grupos musicales que se presentaron para la multitud.

Capitalinos y simpatizantes de Petro procedentes de otras regiones, como los 300 miembros de la Guardia Indígena del Cauca, secundaron la invitación que hizo el alcalde el pasado martes para participar en lo que el mismo dijo que sería "la mayor movilización popular en la historia de Bogotá".

Estudiantes, trabajadores públicos, sindicalistas, antitaurinos, colectivos LGBTI, obreros y militantes de partidos de izquierda en su mayoría mostraron también pancartas con mensajes como "Lo que es con Petro es conmigo" o carteles con fotos del alcalde y hasta del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

La candidata presidencial por la Unión Patriótica, Aída Abella, quien pasó más de 20 años en el exilio por amenazas de muerte, exigió en declaraciones a Canal Capital, que el Estado se comprometa a respetar a la izquierda.

"Tienen que decirnos si van a respetar a la izquierda porque ahora que estamos intentando participar en política nos sentimos amenazados", afirmó.

Petro agradeció a los presentes su apoyo, que según dijo, ha derrotado el miedo y llamado la atención del mundo sobre "las ignominias, las arbitrariedades" cometidas con su destitución y los convocó para una nueva concentración popular en enero próximo.

"El 10 de enero volver a llenar esta Plaza, volver a demostrarles que esto no es de un día", dijo Petro, quien a pesar de la destitución sigue gobernando la ciudad.

El alcalde viajará el próximo martes a Washington para exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de su campaña para hacer valer su elección como alcalde por el voto popular.

"Si el presidente me da permiso, el miércoles la máxima instancia de la justicia a nivel de América podrá escucharme y empezará su reflexión para tomar decisiones alrededor de la sentencia administrativa que yo considero un golpe de Estado", expresó.