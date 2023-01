Petro sobre el ELN: “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”

En su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, complementó unas declaraciones de Roy Barreras sobre las oportunidades del ELN en el proceso de paz con el Gobierno nacional y lo hizo al señalar otro dos caminos que le quedan a esa guerrilla.

“O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”, trinó el presidente Gustavo Petro en la tarde de este jueves, 12 de enero de 2023.

O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar. https://t.co/BF6LPYxD98 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2023

Este trino del mandatario se produjo tras las palabras de Roy Barreras, que indicó que el ELN tiene una oportunidad que no puede desaprovechar "en un Gobierno progresista de izquierda democrática".

“O pasan a la historia como constructores de la paz total o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico”, recalcó Barreras.

Estas afirmaciones de Petro y Barreras llegan luego de que, el pasado lunes, 9 de enero de 2023, el ELN se pronunciara a través de su página web y asegurara que los diálogos de paz enfrentan una crisis por las decisiones unilaterales del Gobierno.

“El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso”, señaló lunes la guerrilla.

El ELN dijo que "sigue pendiente para darle continuidad" al segundo ciclo de diálogos acordado y que está previsto para finales de enero en México, "pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis".