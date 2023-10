Petro sobre Israel: “Si hay que suspender relaciones exteriores, las suspendemos”

Durante la tarde de este domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel manifestó que tomaba la decisión de “detener las exportaciones de seguridad a Colombia”, esto como respuesta a lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro a propósito del conflicto con el grupo Hamás.



Lior Haiatm, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, dijo que las declaraciones del presidente Petro “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”.

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar y en sus redes sociales escribió: “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”.

“Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como en la gran guerra del Chaco. Ni los Yair Klein, ni los Raifal Eithan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia”, agregó el mandatario.

En la misma publicación, Gustavo Petro señaló: “Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente soberano y justo”.

Finalmente, aseguró que “algún día el Ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza, y por el Auschwitz colombiano”.

Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… https://t.co/WpafrsWkC2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2023

Luego de esta publicación en su cuenta de X, el presidente de Colombia reiteró sus palabras con una imagen que en letras rojas dice: "En Colombia no apoyamos genocidios".

Desde distintos sectores políticos, las respuestas no han tardado, pidiéndole al presidente Gustavo Petro mesura y manejar la situación con Israel de manera diplomática.