Petro tras carta de María Jimena Duzán: "La única adicción que tengo es al café por las mañanas"

“Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele”, así fue como la periodista María Jimena Duzán comenzó la carta que le escribió al presidente Gustavo Petro, publicada este domingo, 5 de noviembre de 2023.



En la misiva, divulgada en la revista Cambio, María Jimena Duzán invitó al presidente Gustavo Petro a contar si posee alguna adicción y enfatizó que, de ser así, “es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral”.

En la carta, la periodista criticó las ausencias de Petro e indicó que “se le ve cansado y embolatado con el poder”.

A su vez, María Jimena Duzán indicó que, “buscando explicaciones sobre por qué usted anda tan atrincherado", se encontró "con una posible causa".

"Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción”.

Ante esta aseveración, invitó al mandatario de los colombianos a “sincerarse".

"Primero con usted mismo y luego con el país que lo eligió, y contarnos lo que le sucede”, anotó.

Incluso, le hizo un llamado para que, de ser verdad que padece una adicción, se deje tratar porque “el país y su proyecto político están de por medio".

"Si usted quiere cambiar a Colombia, de una vez por todas, debería sincerarse y dejar de decirnos mentiras”, afirmó María Jimena Duzán en la carta.

Tras la publicación de aquella carta de María Jimena Duzán, el presidente Gustavo Petro reaccionó por medio de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.

“La única adicción que tengo es al café por las mañanas”, aseguró el mandatario de los colombianos.

Y no solo el jefe de Estado comentó sobre la supuesta adicción que tiene, también la exministra de Salud Carolina Corcho.

“Querida María Jimena, creo que soy la médica psiquiátrica que he estado más cerca del presidente en los últimos tiempos, he trabajado con él, he interactuado con su entorno cercano, he estado cerca de su ejercicio político desde hace 20 años, y puedo decirte que su conducta no corresponde a un trastorno adictivo. Si hubiera advertido algo de ese tenor, tendría la confianza para decírselo en privado”, escribió Corcho también en su cuenta de X.

A su vez, la exministra Corcho dijo que, con esta carta, María Jimena Duzán “induce a una estigmatización, una etiqueta que dada en un contexto mediático, por fuera de una relación médico paciente, resulta en la generación de daño al jefe de Estado que representa una institución”.

Incluso, la exministra de Salud recalcó que “uno puede estar de acuerdo o no con la forma de gobernar del presidente, los hábitos que orientan su forma de administrar lo público, pero insinuar o atribuir esto a un trastorno mental es un límite que resulta irresponsable, generador de desconfianza e inestabilidad política”.