Petro vs. Peñalosa: los temas que enfrentan al anterior y actual alcalde

El debate entre el exalcalde Gustavo Petro y el actual mandatario de Bogotá, Enrique Peñalosa ha tenido tres temas principales: programa de salud Territorios Saludables, continuidad de jardines infantiles del Distrito y la Reserva Thomas van der Hammen.



Territorios Saludables

Más de 620 mil familias son atentidas al año a través de este programa. El exalcalde Petro aseguró a través de su cuenta de Twitter:

"El programa bandera en salud de Bogotá humana aplaudido por la organización mundial de la salud, territorios saludables, ha sido suspendido..."

Ante esta afirmación el actual Secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, respondió: “Vamos a reajustar el programa que realmente la gente no tenga que ir al hospital, pero repito el programa no se acaba”





Cierre de Jardines

La supuesta clausura de estos centros educativos y despido masivo de profesoras fue criticado por Petro:

"Todos los jardines infantiles quedaron con sus profesoras contratadas, las están echando y los están cerrando..."

Ingrid Rusinque, directora Poblacional de la Secretaría de Integración le salió al paso a las críticas: "nosotros encontramos 20 jardines ya cerrados por diferentes motivos y cuatro que no eran aptos; los otros no ofrecían garantías de seguridad para los niños. De cerca de cuatro mil profesores, solo 92 no tuvieron continuidad en el contrato"





Reserva van der Hammen