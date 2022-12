"Pico y placa será temporal por la contingencia ambiental": Área Metropolitana

Debido a la densa capa contaminante que cubre el cielo del Área Metropolitana de Medellín, las autoridades anunciaron que, de manera temporal, los 10 municipios que la conforman tendrán pico y placa. La medida se toma con el fin de evitar un problema de salud pública.

Con esta decisión, la movilidad en Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa tendrá a partir de ahora un cambio histórico.

“A partir de hoy estamos acordando presentar para todo el Valle de Aburrá el pico y placa en las mismas placas que lo tienen Medellín”, dijo Eugenio Prieto Soto, director del Área Metropolitana.

La medida se toma con el fin de evitar un problema de salud pública, debido a la grave situación ambiental que atraviesan la capital de Antioquia y otros municipios.

“Queremos ser muy claros y que sepan que este tema será solo temporal mientras se mantenga la contingencia ambiental que ya le explicamos a la ciudadanía, que es compleja porque las nubes han cerrado la posibilidad de que este circulando el material particulado que se está quedando en el Valle de Aburrá”, explicó Prieto Soto.

El anuncio generó diversas opiniones en los ciudadanos.

“Esta medida me parece muy buena porque va a descontaminar el ambiente y descongestiona la ciudad. Yo me muevo en bicicleta siempre, aporto al medio ambiente y aporto para mi salud”, dijo Fernando Arbeláez, un ciclista.

El motociclista Juan Carlos Roldán cree que “por lo del medio ambiente sería muy bueno, pero hay casos en que la gente se ver perjudicada. En el caso mío, que trabajo en la moto todo el día, me toca hablar en la empresa”.

La medida, que no aplica para motos cuatro tiempos, tendrá los mis horarios y los mismos números que rigen en Medellín. (Lea también: Por contaminación, implementan pico y placa metropolitano a partir de mañana).