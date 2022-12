Pico y placa y ley seca en Bogotá este sábado por partido Colombia vs. Uruguay

La Alcaldía de Bogotá anunció las medidas de seguridad que regirán este fin de semana en la capital del país con ocasión del partido Colombia vs. Uruguay por los octavos de final de la Copa Mundial que se disputa en Brasil.

Dentro de otras determinaciones, habrá ley seca que regirá desde las 6 a.m. del sábado y finalizará el domingo a las 6 a.m.

En cuanto a movilidad, se decreta el pico y placa para carros con matrícula par, el cual irá desde las 4 p.m. del sábado hasta medianoche.

También habrá restricción vehicular para motocicletas con placa terminada en letra C. Este pico y placa tendrá la misma duración que la de carros, es decir, de 4 p.m. a 12 a.m. Así mismo, se prohibió la circulación de parrilleros en motos. También estará restringido el uso de harina y espuma para celebra.

El Distrito anunció igualmente que TransMilenio operará hasta medianoche.

Los hospitales de la capital del país estarán en alerta verde de cara a afrontar posibles emergencias.

Durante ese día, 1.500 policías reforzarán la seguridad de Bogotá.