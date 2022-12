Piden a Interpol circular roja contra Víctor Maldonado, directivo de Interbolsa

El máximo accionista de Fondo Premium, es investigado por los delitos de concierto para delinquir, captación masiva de dinero y no reintegro del dinero captado, en el caso de Interbolsa.

La solicitud de la Fiscalía se da luego de que Maldonado no asistiera a la audiencia de imputación y de medida de aseguramiento, justificándose en que no tenía las garantías suficientes.

El ente pidió a un juez de control de garantías que librara orden de captura, petición que fue acogida por la juez al considerar que su no presencia a la audiencia era injustificada, que estaba eludiendo sin razón la acción de la justicia y por lo tanto se activaban los mecanismos internacionales de cooperación para lograr su retorno al país.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró que “el fundamento es que se hizo una audiencia, él no compareció, eludió injustificadamente la acción de la justicia y, frente a esa renuencia a no comparecer, las autoridades judiciales estamos facultadas para solicitar órdenes de captura y en el día de hoy se expidió y ya se solicitó la circular roja a la Interpol”.

Existen dos alternativas para su regreso al país: uno es la extradición, con los países con los que se tiene convenio, y el otro es la deportación, utilizada como mecanismo de colaboración bilateral.

Montealegre dijo que lo que se quiere “es que comparezca en el país y que le dé la cara a la justicia, que le ponga la cara las víctimas de esta gran defraudación”.