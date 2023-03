Piden a minjusticia no eliminar delito de inasistencia alimentaria: estas son las razones

Organizaciones de mujeres y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, le pidieron al gobierno del presidente Gustavo Petro y al Congreso que no retiren la inasistencia alimentaria del ordenamiento penal como lo propone el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Para ellos, esa sanción está dando resultados en la lucha contra los padres que no asumen las obligaciones con sus hijos.

Sandra cuenta el viacrucis que tuvo que padecer para que su expareja le pasara dinero para la manutención de su hija menor. Lo grave es que depende de esos recursos porque tiene una enfermedad que no le permite trabajar.

“Ha sido una tortura porque el señor, aún fuera de la casa, sigue controlando nuestros recursos, cómo debemos utilizarlos y cómo los debemos manejar, entonces esto es algo que parece que a la justicia no le importa”, manifestó Sandra, madre que exige la cuota alimentaria.

Y si no existiera la sanción de cárcel, ¿hubiera Sandra logrado el pago de la cuota por parte de su expareja?

“Si no existiera la cárcel no estaríamos recibiendo ni siquiera las migajas que el señor nos quiere dar y no estaríamos nosotros comiendo al menos”, declaró la mamá.

El testimonio de Sandra refleja el drama de miles de mujeres que tramitan la inasistencia alimentaria, figura que busca ser eliminada del proyecto de humanización de cárceles. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se opone.

“De los 150.000 procesos en la Fiscalía, según las estadísticas que tenemos nosotros, tenemos más del 50% de esos casos que terminan resolviéndose en audiencias de conciliación. Significa que la gente necesita meterle el denuncio penal al que no paga para que pague”, dijo el funcionario.

Las organizaciones de mujeres también le piden al Congreso mantener ese delito de inasistencia alimentaria.

“Esto es inviable por ser una categoría de violencia contra las mujeres, por ser una propuesta además discriminatoria que no tiene en cuenta los efectos desproporcionados sobre las mujeres en términos de la violencia económica”, manifestó Linda Cabrera, directora de Sisma Mujer.

Pero el ministro de Justicia, Néstor Osuna, piensa lo contrario. “La amenaza de pena como factor que lleve a la persona a pagar, no hemos encontrado que eso sea realmente efectivo. Los niños siguen sin recibir la cuota y esta otra figura la puede resolver”, dijo el ministro.

En la actualidad hay 500 hombres detenidos por inasistencia alimentaria: de ellos 300 están en domiciliaria y el resto en las cárceles, lo que para la Fiscalía y las organizaciones de mujeres no va a representar una descongestión efectiva de los penales, situación que piden sea evaluada por el Congreso.