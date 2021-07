¿Se exigirá carné de vacunación COVID para ciertas actividades en Colombia?

En este momento una de las grandes preocupaciones del Gobierno es la gran cantidad personas que no han acudido a vacunarse con la segunda dosis. Por eso, desde algunos sectores se empieza a sugerir el carné de vacunación COVID permitir ciertas actividades.

El Ministerio de Salud alertó que entre el 70 y 85% de los hospitalizados por COVID tuvo la posibilidad de vacunarse y no lo hizo. Además, cerca de un millón y medio de personas no han acudido a recibir la segunda dosis de la vacuna.

Por esta razón ya se empieza a plantear la discusión de presionar a los colombianos para que se vacunen recurriendo a mecanismos como los utilizados en Francia.

Se trata de que “no te sanciono si no te vacunas, pero probablemente no puedes ir a trabajar y probablemente perderás tu empleo, probablemente no puedes montarte en un avión, probablemente no puedes viajar, no puedes ir a un restaurante, si no tienes el esquema completo de vacunación”, señala Gustavo Morales, presidente de Acemi, ante la posibilidad de exigir un carné de vacunación de COVID .

Aunque hay voces a favor y en contra, por ahora el gobierno privilegia la libertad del ciudadano de decidir si se aplica o no la vacuna contra el coronavirus.

A pesar de que por el momento el carné de vacunación COVID no es una exigencia, muy pronto los colombianos tendrán un carné de vacunación digital “para que cualquier persona pueda cargar en su celular el código bidimensional donde certifique su vacunación. Recordemos que ya en algunos países empiezan a exigir esta información para los desplazamientos”, recalca Víctor Muñoz, director del DAPFRE.

Publicidad

El Gobierno espera que los colombianos que no han acudido a la aplicación de su segunda dosis lo hagan en los próximos 10 días.