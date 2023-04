¿Cómo avanza la evacuación de los campesinos que están en la zona de riesgo del Nevado del Ruiz?

En Pereira, el cuerpo de Bomberos y el Ejército Nacional permanecen en alistamiento ante una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz.



Ya se están ubicando en cajas especiales los equipos de última tecnología con los que cuentan los Bomberos de Pereira con el fin de salvar vidas.

El Ejército Nacional inició entrenamiento de tropas para movilizarse en caso de una emergencia. “Para que en determinado momento puedan ser empleados cuando se presente el fenómeno natural. Nosotros ya tenemos unos planes de contingencia”, informó el mayor Jaime Alberto Salinas, subcomandante del Batallón San Mateo.

Por su parte, Mauricio Toro, líder de la Unidad de Rescate de Bomberos, afirmó que “estamos en fase de preparativos. Básicamente estamos alistando todo el equipamiento, talento humano, en caso de tener que responder hacia un área que se vea afectada por la actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz”.



Entretanto, a las familias que se encuentran en zona de riesgo, se les está solicitando evacuar las viviendas.

“Estamos hablando con la gente y es evidente que muchos de nuestros campesinos dicen: ‘Mire, aquí están mis vacas, mis animales, mi casa. No puedo irme’. Nosotros les decimos: ‘Evalúenlo. Unas vacas se pueden reemplazar con recursos del Ministerio de Agricultura. La casa, con un subsidio de vivienda, pero la vida no se reemplaza con nada’. Nosotros no los vamos a dejar solos, por favor, evacuen”, expresó Luis Fernando Velasco, director encargado de la Unidad de Gestión del Riesgo.

Son más de 40 instituciones educativas que comenzarán desde este lunes, 10 de abril de 2023, clases de manera virtual.

“Como ministerio estamos adelantando las gestiones que nos permitan garantizar la permanencia y la continuidad de la educación y la alimentación escolar de los estudiantes de estos municipios”, agregó Aurora Vergara, ministra de Educación.

En Pereira se ha solicitado la evacuación preventiva de seis familias que están cerca al volcán Nevado del Ruiz.

Volcán Nevado del Ruiz registró 7.100 eventos sísmicos el pasado 5 de abril de 2023

En otras noticias, mediante un boletín extraordinario, el Servicio Geológico Colombiano reveló que ayer, 5 de abril de 2023, en el volcán Nevado del Ruiz se registraron 7.100 eventos sísmicos. Según la entidad, esa actividad tuvo lugar en el sector suroccidental del “edificio volcánico”.

En la comunicación, el Servicio Geológico Colombiano recalcó que estos eventos sísmicos ocurren “a una distancia del cráter entre 2 y 5 kilómetros, a profundidades de 3 a 4 kilómetros”.