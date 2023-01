Piden que Santrich sea juzgado en Colombia para que cuente la verdad sobre el conflicto

Analistas y ONG temen que de ser enviado a EE. UU. las víctimas se queden esperando respuestas, como ocurrió con los paramilitares.

El primer llamado lo emitió el constitucionalista Rodrigo Uprimn en su más reciente columna, titulada ‘Extradición, víctimas y paz: el caso santrich’. Allí dice que extraditar al exguerrillero haría casi imposible, como en los casos de los paramilitares, que las victimas conozcan la verdad.

“Tal vez el presidente Santos debería anunciar que en todo caso tomaría esa decisión de no extraditar, para que de esa manera Santrich levante su huelga de hambre y dejemos que las autoridades colombianas (JEP, Corte Suprema y Fiscalía) actúen autónomamente en este caso, sin la interferencia de Estados Unidos”, escribió en El Espectador .

Por otra parte, el director de la ONG Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, también pide que primero respondan en Colombia los máximos jefes de las FARC por los crímenes cometidos.

El expresidente José Pepe Mujica, quien estuvo reunido el fin de semana con miembros de la FARC, se unió al llamado: “de alguna manera me parece que sería útil que fuera juzgado en Colombia”.

Mujica también pidió a Jesús Santrich seguir luchando por la paz y suspender su huelga de hambre. Lo mismo hicieron en una carta el exministro Álvaro Leyva y el senador del Polo Iván Cepeda.

