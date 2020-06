Piden “toque de queda por unas dos semanas” en Chocó tras 11 muertes por COVID-19 e indisciplina

Once muertes en un solo día por coronavirus COVID-19, 850 contagios registrados desde el inicio de la pandemia y la constante indisciplina social a la hora de acatar las medidas de aislamiento llevaron a las autoridades de salud del Chocó a pedir medidas extremas al Gobierno nacional para el departamento.

“Es ampliar la cuarentena obligatoria total, que la gente pudiera quedar en un toque de queda por unas dos semanas. Así podríamos evitar más muertes y evitar que durante el pico epidémico tengamos la cantidad de muertes que se han proyectado”, dijo Gloria Prado, secretaria de Salud del Chocó.

La Procuraduría también le solicitó al Ministerio de Salud acciones urgentes para atender la pandemia del coronavirus COVID-19 en Chocó, donde Jéfferson Mena Sánchez está como gobernador encargado.

“Con el informe de Secretaría de Salud y técnicos de Minsalud, se mirarán cuáles son las medidas más importantes que se deben tomar en Chocó para enfrentar la pandemia, en términos de mantener a la gente aislada”, aseguró Mena.

El mandatario departamental anotó que el ministro Fernando Ruiz estará el próximo viernes en Quibdó, que registra 766 del total de casos de coronavirus COVID-19 en Chocó, “para revisar lo que está pasando”.

“Nos ayudarán a estructurar unas medidas efectivas para que la gente entienda que esto es una situación seria, que la institucionalidad está funcionando en pro de ellos, pero que también necesitamos de su colaboración para que acaten las medidas”.

La corrupción, la otra pandemia del Chocó

El Chocó no solo ha tenido que afrontar la emergencia por el coronavirus COVID-19, sino la corrupción, sobre todo, en el sector de la salud, clave en esta pandemia.

El Hospital Departamental San Francisco de Asís ha sido clara demostración de eso, pues no solo ha sido saqueado por años, sino que no está brindando la atención que debería, al punto que la Superintendencia de Salud tuvo que iniciar una intervención la semana pasada.

“Ha sido un mal endémico en Chocó por décadas. Un grupo muy minoritario del personas nos ha desfalcado el hospital y ha dejado la salud del Chocó en esta situación tan crítica. Por eso es acertada la posición del Gobierno nacional de intervenir el San Francisco de Asís, para sanearlo, para robustecerlo, para darle un impulso importante y puede prestar un mejor servicio”, dijo el gobernador Mena.

En ese sentido, el mandatario también señaló que, desde que llegó al cargo, puso “en marcha una tarea de transparencia, eso significa que todos los ciudadanos chocoanos sepan cómo se está invirtiendo cada centavo de los recursos con los que cuenta la Gobernación, que cada peso tenga explicación, soporte legal y esté bien gastado”.

Amenazas a médicos y fiestas

Asimismo, el gobernador se refirió a las amenazas que los médicos están recibiendo en el departamento, como si fueran culpables de la pandemia, cuando no son más que héroes.

“Son médicos salvando la vida, no es posible que los amenacen. No vamos a permitir que nos toquen a ni uno. Ellos no son los culpables. Los vamos a proteger, porque con los médicos no se nos van a meter”, aseguró.

Finalmente, insistió en la importancia de acatar las medidas de las autoridades para contener la propagación del coronavirus COVID-19, por lo que mandó un SOS para los habitantes del departamento, ya que “todo el mundo quiere estar en los barrios haciendo fiestas”.

“Por favor, respetemos las medidas y tomemos esta pandemia en serio. Si no nos cuidamos, nos vamos a morir todos”, concluyó.