“Pido perdón a las madres de Soacha”: Uribe se retractó de acusar a víctimas de falsos positivos

Vocera del grupo de mujeres que lo denunció por un trino de 2015 expresó su satisfacción, pero dijo que fue una retractación “a medias”.

El pronunciamiento del expresidente y hoy senador se dio luego de un acuerdo ante la Corte Suprema frente a una demanda por injuria y calumnia, interpuesta por las Madres de Soacha luego de esta publicación en Twitter.

“En reunión con las Madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”.

Por trino, Madres de Soacha denunciaron a Álvaro Uribe por injuria y... El texto íntegro de la retractación es el siguiente:

Retractación en aras de la conciliación del tweet …