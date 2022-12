¡Pilas, conductores! A usar cinturón en asiento trasero

En febrero pasado, el Ministerio de Transporte aclaró “que el uso del cinturón de seguridad es de carácter obligatorio desde el año 2004”.

Precisó que desde ese año, a “los vehículos fabricados, ensamblados o importados se les exigirá el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, con las características técnicas de fijación y anclaje contempladas en el artículo 2° del presente acto administrativo”.

El hecho de que los pasajeros no lo utilicen amerita una sanción de quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes equivalente a $322.175 y no $450.000 como se ha especulado, indicó el Ministerio.

El Ministerio de Transporte aclaró a la opinión pública, en ese entonces, que la entidad no estaba imponiendo ultimátum ni plazos para su implementación.