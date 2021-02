Pilas: ya están vendiendo vacunas falsas y "cupos prioritarios" en Colombia

Las autoridades están alerta ante la posible falsificación de vacunas contra COVID-19 que ya se estarían empezando a ofrecer en el mercado ilegal.

Al país no han llegado las primeras vacunas contra COVID-19 y ya el Invima , la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la DIAN prendieron las alarmas para hacerle frente a organizaciones criminales dedicadas al contrabando, tráfico y falsificación de estas vacunas.

“Ya estamos recibiendo información de personas que están vendiendo vacunas, las cuales son falsas, venden cupos en la fila, dicen... yo le tramito que lo vacunen antes”, advirtió sobre las modalidades de estafa Leonardo Arregocés, el director de medicamentos del Ministerio de Salud.

Ante la posible infiltración del crimen trasnacional organizado en los mercados legales de vacunas contra COVID-19, las autoridades lanzan una nueva estrategia de seguridad con cooperación internacional.

“Hay grandes amenazas evidentemente, no solo el tema de equipos sanitarios, mascarillas, guantes, también las vacunas, tema sensible que va a dañar la salud si no atacamos de manera frontal”, dijo Marco Albear, jefe de proyectos de la Unión Europea.

El brigadier general Gustavo Franco, director de la Polfa, manifestó: “hay mercancía que proviene de la China, la India, los países europeos, hay mecanismos y modalidades que de China pueden llegar a países de Suramérica y a Colombia”.

Publicidad

Roy Galindo, el secretario general del Invima, mostró su indignación. “Más en este momento donde siempre van a buscar el beneficio a costa de la vida, porque no les interesa, solo lucrarse”, dijo.

La falsificación y contrabando se está presentando hoy día en suministros médicos, productos farmacéuticos, elementos quirúrgicos y bioseguridad que durante la pandemia son de primera necesidad.

En Bucaramanga

Hay alerta entre las autoridades en Bucaramanga por las denuncias sobre venta de supuestos cupos prioritarios para la vacunación contra el COVID -19 a través de redes sociales y mensajes de texto.

Wilmar Silva, un bumangués, recibió una oferta fraudulenta de vacunación; quedó sorprendido con lo que le prometían.

“Vacuna COVID- 19 en Bucaramanga, fácil y económica. Comunícate y ten prioridad, cupos limitados”, dice el mensaje que recibió.

Publicidad

Las denuncias contra esta modalidad de estafa han sido recopiladas por el concejal de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, quien asegura que cobran desde 100 mil pesos por cada supuesto cupo.

“Están estafando a la gente ofreciéndole la oportunidad de acceder de manera rápida a la vacuna. Cuando empezamos la investigación, llamamos a los teléfonos e ingresamos los perfiles; piden 250 mil pesos para entrar en una lista y poder acceder prioritaria a la vacuna”, explicó el corporado.

Noticias Caracol intentó comunicarse con los supuestos tramitadores, pero deshabilitaron la línea telefónica.

Ante lo sucedido, las autoridades de salud advirtieron que se trata de una estafa.