Pintó con aerosol un carro que habían estacionado frente a su casa, en Ibagué

En Ibagué , un hombre pintó con aerosol un carro que, al parecer, estaba mal estacionado frente a su casa. El hecho tuvo lugar en el barrio Cádiz y las imágenes fueron compartidas en redes sociales.



Stefany Bohorquez, propietaria del vehículo, contó en Facebook lo siguiente: "Como todos los días me acerqué al punto donde normalmente estaciono el carro, pero al llegar me di cuenta de que había otro parqueado. Me dirigí a otra esquina y todo estaba lleno de carros y motos, hasta que encontré un punto donde poder dejar mi vehículo sin entorpecer o afectar a nadie".

"Salgo de mi horario para ir a almorzar y encuentro alrededor de mi carro a 5 policías y gente mirando. Al observarlo me doy cuenta de que con AEROSOL me le habían escrito palabras 'mal parqueado', 'respete' e imágenes en el parabrisas. Al no entender nada se me acercan unos jóvenes comentando que tienen video y fotos de la persona que lo hizo y que es el señor de la casa de enfrente", comentó.

Publicidad

La mujer aseguró que el sujeto que pintó con aerosol el carro no quiso pagar por los daños: "Él me dijo: 'qué le puedo decir, tuve rabia'. Yo de manera educada le pedí que por favor me limpiara el carro o lo llevara a arreglar. Él respondió que estaba cansado y que le dolía el cuerpo. Me dijo: '¡Límpielo usted!'”.



Añadió que "luego llegó alguien que decía ser la hija del señor y en tono de burla pregunta qué sucedió. El señor Ludwig Clausen, en tono en burla, responde: 'Que me traiga un abogado'. Los dos terminaron riéndose".

Stefany aseguró que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía "por daño en bien ajeno y por vandalismo".

La publicación generó todo tipo de opiniones, algunos diciendo que el hombre que pintó con aerosol el vehículo exageró, pero otros afirmaron que la mujer debe pagar parqueadero para evitar situaciones como esta.