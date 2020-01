Pirry habló sobre su depresión y por qué terminó hospitalizado

“Sentí que no podía respirar, que me iba a dar un ataque de pánico”, contó. Además, explicó cómo trata esta enfermedad que le diagnosticaron hace ocho años.

En entrevista con La Red, el periodista aseguró que pasó sin inconvenientes la celebración de fin de año, pero que el lunes empezó a sentirse mal.

“Me desperté con esa sensación, un sudor en las manos, un vació en el estómago. Es como un agujero negro en el que uno se levanta y dice, pero ¿qué me está pasando? Sentí que no podía respirar, sentí que me iba a dar un ataque de pánico”, narró.

Pirry reconoció que, hace unos años, empezó a darse cuenta de que se “estaba volviendo una persona irascible, no trataba bien mi equipo de trabajo”. Allí fue cuando decidió que era momento de parar.

Además, Guillermo Prieto reconoció que su investigación sobre el violador en serie Luis Alfredo Garavito lo afectó y, justo cuando la terminó, tuvo su primer ataque de pánico.

Agregó: “el estrés es un asesino silencioso”.

Finalmente, el periodista sostuvo que no se ha intentado suicidar e invitó a buscar ayudar a quienes sufren de depresión.

Vea el episodio de La Red: