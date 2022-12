Plantón en reclamo por crisis de la salud, en Medellín, Rionegro y Urabá

Foto: Estudiantes, médicos, proveedores y enfermeros, entre otros, se unieron al plantón. Decenas de personas lo hicieron frente al San Vicente Fundación, en Medellín. Cortesía.

Para miles de empleados del área de la salud en Antioquia, la conmemoración, hoy, del Día Mundial de la Salud no es para celebrar.

#SinSaludEnColombia plantón en clínicas y hospitales de Antioquia @HPTU La crisis continua, aún sin respuesta pic.twitter.com/kmvYaLXQ53 — Carolina Corcho (@CarolinaCorcho) April 7, 2016

Según Luis Alberto Martínez Saldarriaga, director de la Asociación de Hospitales de Antioquia, unas 6 mil personas participaron de un plantón cerca de sus centrops asistenciales alrededor de dos horas con el que buscan llamar la atención sobre la ‘enfermedad’ que padece el sistema.

“El reclamo es el mismo, el Gobierno no está brindando de manera efectiva una soluciones frente a la crisis de la salud”, dijo el doctor Martínez y aseguró que la voz de los manifestantes se escuchó en una decena de hospitales en Medellín, Rionegro y Urabá.

Según Martínez, “si no se interviene de manera efectiva, se va a seguir dejando muchos muertos”. La intervención que pide el gremio tiene que ver con la recuperación patrimonial de las empresas, que, aseguran, fue planeada por el Gobierno a siete años.

“El Estado crea una ruta de recuperación patrimonial de las empresas que dura siete años, que arrancó con un ‘taximetro’ de 5,3 billones de pesos y que incluyen el régimen contributivo y el subsidiado”, explica el directivo.

Pero esa recuperación no incluye las saqueadas Saludcoop y Caprecom y los números no están claros. “Estamos esperando que Superintendencia de Salud publique los resultados de la recuperación que se dio el año pasado”.

Eso complica la entrega de medicamentos a trasplantados, a enfermos con cáncer y niños autistas. “Ninguno de ellos los está recibiendo. Las cosas están muy mal”, sentenció.

El plantón se desarrolló de manera pacífica. “En algunas partes se interrumpió la prestación del servicio, lo que nunca se interrumpe es hospitalización y urgencias”, agregó y dijo que "participaron el Cardiovid, el (Hospital) Pablo Tobón Uribe, (la Clínica) Bolivariana, el San Vicente, (el Hospital) General, (la Clínica) Medellín, la Soma”.

