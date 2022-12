Plebiscito por la paz, un conflicto en Colombia

El plebiscito por la paz, con el que el Gobierno buscaba refrendar el acuerdo alcanzado con las FARC, no consiguió ser aprobado por la mayoría de los colombianos.

En medio de una agresiva campaña, y luego de firmado el acuerdo final con la guerrilla en Cartagena, el "no" ganó la consulta popular con 6.431.376 votos contra 6.377.482 votos que logró el "sí".

"Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como Jefe de Estado soy el garante de la estabilidad de la Nación y esta decisión democtrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar", recalcó en su primera reacción el presidente Juan Manuel Santos, quien día después sería notificado sobre el Nobel de Paz.

"Mañana mismo convocaré a todas las fuerza políticas y en especial a las que manifestaron por el no para escucharla, a abrir espacios de diálogos y determinar el camino a seguir", recalcó.

Alias 'Timochenko', jede de las FARC, afirmó: "con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las FARC-EP mantienen su voluntad de paz y reiteran su inetnción de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro".

“Sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir nuestro mensaje de la buena voluntad nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismo al Gobierno. Queremos aportar a un gran pacto nacional”, indicó, por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, líder del "no".

Después de ese 2 de octubre, y en medio de movilizaciones nacionales para exigir un pronto acuerdo con las FARC, el Gobierno abrió un espacio de diálogo nacional en el que escuchó a los sectores del "no".

De allí nacieron propuestas para modificar el pacto firmado el 26 de septiembre en Cartagena. Finalmente, en consecuencia, el 24 de noviembre se firmó un nuevo acuerdo con las FARC que, según Santos, consiguió modificaciones y mejoras en 56 de los 57 puntos negociados originalmente.