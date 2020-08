Pleito por la muerte de una vaca tiene a más de 15.000 personas sin internet en Santander

Más de 15 mil usuarios en cimitarra, Santander, permanecen sin servicio de internet por un corte del cable de fibra óptica en un predio por donde pasaba la línea.

El animal tropezó, murió y su dueño decidió cortar el cable hasta que la empresa le responda por la muerte de su vaca.

Los estudiantes del municipio no han podido cumplir con sus compromisos académicos debido a la falta de conexión.

Decenas de empresas y comerciantes también están frenados en sus actividades debido al pleito.

“Es un terreno, el cual es privado, y el dueño de tal predio no está dejando ingresar a dicho personal para solucionar el inconveniente. Me comunicó hace unas horas con el proveedor, y me indica que están en proceso legal para poder tomar medidas necesarias y poder ingresar”, señaló Maidovan Mosquera, ingeniero de telecomunicaciones de Vitel.

Este inconveniente, entre la empresa que suministra el internet y el propietario del predio por donde pasa la línea de fibra óptica, tiene sin servicio al 80% de la población.

Publicidad

Según Ramón Julián Olaya, secretario general de la Alcaldía de Cimitarra, ya están mediando entre las partes.

Noticias Caracol buscó al dueño del predio, pero no quiso referirse al tema.