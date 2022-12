Plinio Olano es enviado a la cárcel La Picota por escándalo Odebrecht

En indagatoria, no aceptó cargos y estará preso al menos 5 días mientras Corte Suprema define su situación. Al excongresista se le acusa de hechos de corrupción.

En declaración ante el alto tribunal, Olano aceptó que conoció a directivos de la multinacional, pero señaló que no se reunió con ellos para concertar hechos de corrupción, cabildeo o sobornos.

Olano, quien se desempeña como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, fue acusado hace cerca de un año por Gabriel García, ex viceministro de Transporte.

