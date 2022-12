Pocos simpatizan en Colombia con matrimono gay, según senador Gerlein

"No pienso que se vaya a generar el caos en caso de que la ley no se apruebe", dijo el senador Roberto Gerlein al dialogar con Blu Radio.

Denunció, sin embargo, "presiones tremendas que el lobby del LGTBI ha levantado en Colombia, incluso, en algunos casos, peligrosas".

Para él "lo más sencillo sería que la comunidad LGTBI no presionara en la forma en que lo está haciendo para que el matrimonio gay se apruebe en el Congreso".

Al ser cuestionado sobre que países como Uruguay, Argentina, algunos estados de EE. UU. y Nueva Zelanda -que aprobó la legislación este miércoles- avalen el matrimonio entre personas del mismo sexo, Gerlein afirmó que "pueden aprobar lo que quiera". "Son culturas que no corresponden exactamente con la tradición nuestra".

Sostuvo que la población colombiana "no es amiga del matrimono gay".

"En Colombia las grandes mayorías simpatizan poco con el matrimono gay", enfatizó.

El proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario se tratará este miércoles en segundo debate en la plenaria del Senado y los legisladores están divididos sobre darle el visto bueno o no a la iniciativa.

"Si se llegará a aprobar el matrimonio homosexual estos exigirán el derecho a adoptar niños empleando vías legales", criticó la senadora Claudia Wilches del partido de la U.

Para el legislador Armando Benedetti "es difícil creer que si no es aprobada la ley, las parejas del mismo sexo puedan cambiar su estado civil".

El debate de la iniciativa ha generado movimiento en redes sociales, donde se opina sobre el tema con la etiqueta #MatrimonioIgualitarioYa

Bogotá