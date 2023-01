¿Podía salir del país? El paradero de Jesús Santrich sigue siendo un misterio

JEP aclaró que el exguerrillero no tiene permiso para irse de Colombia y, si se comprueba que está en Venezuela, podrían abrirle un incidente de incumplimiento.

Según la Jurisdicción Especial de Paz, todos los sometidos a esa justicia que pretendan salir del país deben tramitar un permiso que solo se otorgará cuando el viaje internacional contribuya al proceso de paz o se realice por razones humanitarias.

"Se negará la petición de los permisos cuando no estén destinados a apoyar la consecución de los propósitos del proceso transicional, por cuanto no se evidencia que esté relacionado con algún tipo de contribución al proceso de paz", señala la JEP.

Además, cuando son otorgadas las autorizaciones para salir del país, la Secretaría Judicial de la JEP debe consignar en el registro:

1. El lugar del destino

2. Tiempo de permanencia

3. Fecha de regreso autorizada

4. El objeto del viaje.

5. Igualmente, se dejará constancia de la presentación personal del solicitante, a más tardar al siguiente día hábil de su fecha de regreso.

Hasta el momento, la Jurisdicción Especial de Paz ha otorgado 63 permisos para salir del país entre los que se destacan los de Victoria Sandino, Rodrigo Granda, Luis Alberto Albán -conocido también como ‘Marcos Calarcá’-, Griselda Lobo, entre otros.

