¿Podrá o no hablarse de sexualidad en preescolar y primaria?

Una gran polémica se ha generado por la catedra de educación sexual que no fue avalada por la Corte Constitucional para menores en preescolar. Le tenemos la explicación de este álgido tema.

La Corte le dijo no a una catedra como tal de sexualidad para los niños de preescolar y primaria pero si quedo aprobada para bachilleres y universitarios.

¿Pero qué quiere decir que no haya cátedra?

Que no puede haber una materia como tal con una intensidad horaria.

¿Entonces los niños no podrían recibir capacitación en materia de sexualidad?

La Corte deja abierta la puerta para que se emprendan programas de capacitación u otros sistemas de educación.

El Ministerio de Educación vio con buenos ojos el fallo de la Corte:

"Educación para la sexualidad en Colombia hay y habrá desde la primaria hasta que los jóvenes son universitarios. Otra cosa muy distinta es si se hace una cátedra específica y nosotros creemos que no se necesita una cátedra específica", señaló la ministra Gina Parody.

El procurador general, Alejandro Ordoñez, señaló que será el ministerio quien tome las siguientes decisiones.

Los magistrados que se apartaron de la mayoría aseguran que no se tuvo en cuenta que los menores de 14 años son los que más sufren abusos sexuales.