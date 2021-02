¿Podrán los migrantes venezolanos votar y ayudar a elegir presidente en Colombia?

Más de 1.7 millones de venezolanos se verán beneficiados con el anuncio del gobierno colombiano de regularizar temporalmente a esta población, que huye de su país ante la crisis económica.

El director de Migración Colombia , Juan Francisco Espinosa, detalló en Noticias Caracol que los colombianos también se verán beneficiados porque habrá “un enriquecimiento enorme de la nación”.

Para otorgar este beneficio, se identificarán tres grupos. El primer grupo beneficiado es el de los migrantes regulares, “esos que han permanecido todo el tiempo en regularidad, van primero”, dijo Espinosa.

En segundo lugar, las personas que “estando en Colombia, no han logrado la regularidad, esos son los irregulares al 31 de enero de este año”.

El último grupo “para efectos de controlar la migración irregular y que esto no sea un incentivo negativo, lo que hacemos es que en los dos primeros dos años de vigencia del estatuto, una vez se abra la frontera, podrán gozar de este privilegio los que entren por un punto autorizado de control migratorio”, manifestó el funcionario.

Publicidad

“El estatuto tiene una vigencia de 10 años porque esta es una ventana de oportunidad que se genera para que los migrantes bajo este estatuto temporal pasen hacia un régimen ordinario migratorio que es un régimen de visas. Es decir, estos migrantes a medida que les vaya bien en la vida, pasan a tener su visa residente”, especificó.

¿Cómo van a ser incluidos en las fases de vacunación contra el COVID?

Los migrantes regulares entran en el mismo puesto que entra cualquier persona que esté en Colombia, porque “la vacuna no tiene qué ver con nacionalidad, tiene que ver con un estatus de salud y edad”, explicó el director de Migración.

Así mismo, recalcó que los irregulares no entran en las fases de vacunación “porque no los conocemos, no sabemos si tienen comorbilidades y otros problemas de salud”.

¿Migrantes podrán votar y elegir presidente en Colombia?

“Absolutamente falso. Los extranjeros no pueden votar en elecciones presidenciales, ese es un comentario que realmente lo que busca es hacer daño a un proceso que protege seres humanos.

Publicidad

Por ley, desde la ley 1070, los extranjeros no pueden participar de elecciones presidenciales y eso no cambia”, puntualizó Juan Francisco Espinosa.