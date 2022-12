Podría haber racionamiento de energía por daños en Guatapé

Todos los embalses del departamento de Antioquia tienen un nivel del 28%. Es el nivel más bajo que se ha registrado en los últimos años.

La Asociación Colombiana de Comercializadoras de Energía explica que la situación más delicada se presenta en el embalse de Guatapé, donde ocurrió hace un mes un incendio.

Allí el agua está represada, pero esta no puede salir ya que las compuertas del embalse tienen que permanecer cerradas por el daño que causó el incendio.

“En este momento el sector Playas está generando algo de energía porque está recibiendo agua, pero de ahí ya no hay más. Si no se arregla Guatapé, la situación es gravísima. No aguantamos un kilovatio más que salga del sistema”, explica Martha Aguilar Méndez, directora de la Asociación Colombiana de Comercializadoras de Energía.

Entre las soluciones previstas por el Gobierno no se descarta un racionamiento de energía. Sin embargo, Epm asegura que la reparación de los daños del incendio estaría listos en un mes y el impacto de esta manera se minimizaría.