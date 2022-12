Podrían demoler escuela de Sopetrán cuyo techo se desplomó sobre niños

Luego del desplome de un techo en la escuela José María Villa en Sopetrán, que dejó dos niños lesionados y un gran susto a la comunidad educativa, las autoridades locales evalúan la posibilidad de demoler sus instalaciones.

“En el transcurso de esta semana nos hacen llegar el concepto sobre las instalaciones, para saber si definitivamente hay que demolerla o se puede restaurar”, dijo Yeison Paniagua, alcalde de Sopetrán.

Mientras tanto, de en medio de los escombros, profesoras, padres de familia y estudiantes, rescatan los tableros y pupitres de su colegio.

El accidente ocurrió a las 6:45 de la mañana, 15 minutos antes de que los pequeños ingresaran al salón de clases. De no ser así, 35 estudiantes hubieran sido afectados, pero esta vez solo fueron dos, quienes se adelantaron para ingresar al aula. Ahora están fuera de peligro.

“Fue impresionante. Es más, no hubo tiempo de reaccionar de dónde o por qué (sucedía el accidente) sino tratar de darles un auxilio a los niños. Dos menores de 10 años se me adelantaron para entrar al aula de clase; ellos que se sientan y el techo que se desploma”, cuenta Bertha Avendaño, profesora de la Institución educativa.

El establecimiento educativo está ubicado en una casona vieja, que de hecho es patrimonio cultural, a la que al parecer no le hacían mantenimiento. Además del techo, en la escuela se vinieron abajo unas vigas con clavos, dicen profesores del plantel. Por eso, califican de milagro el que no hayan sido más los menores lesionados.

“A las administraciones les ha faltado darle mantenimiento, solo le dan maquillaje”, dice la coordinadora del plantel, María Gutiérrez.

Para evitar una tragedia, las autoridades decidieron trasladar a los estudiantes a otra sede, lo que no tiene conforme a algunos padres de familia.

“Muy triste porque de todas formas es un cambio de institución”, expresa Cecilia Lescano, madre de un estudiante.