Polémica en Rivera, Huila, por rectora de colegio que prohibió gorras, pelo largo y celulares

En Rivera, Huila, hay polémica porque las directivas de un colegio decidieron que este año no se permitará que los estudiantes tengan celulares en las clases, usen gorras o cabello largo. Este caso se presenta en la institución educativa Misael Pastrana Borrero, en donde la rectora en una reunión con padres de familia dio a conocer las nuevas normas.

“No se aceptan estudiantes con cachuchas, no se aceptan estudiantes con suéteres de todos los colores, no se aceptan estudiantes con pelo largo ni con pelo de todos los colores”, dijo Olga Narváez Fierro, rectora institución educativa Misael Pastrana Borrero.

Entre las prohibiciones también entró el celular. “Queda totalmente prohibido todo equipo tecnológico, ningún celular. Prohibido a partir de mañana, no se aceptan estudiantes con celulares”, señaló la rectora.

Narváez Fierro aseguró que quien no esté dispuesto a cumplir las normas no será recibido. “No le sirve, no matricule, no venga con su hijo. Si su hijo no se quiso cortar su pelo, simplemente, no le sirve, lléveselo para cualquier otra institución”, agregó.

La rectora explicó cuál es su intención con estas normas. “Lo que queremos es darle una buena formación al estudiante, que el estudiante porte el uniforme como se debe. En un día frío algún estudiante con algún problema asmático, de bronquitis, puede usar su suéter, pero entonces en un color adecuado”.

Noticias Caracol consultó una abogada para analizar el caso. “La Corte Constitucional lleva tres décadas hablando sobre los derechos de los menores en las instituciones educativas y ha indicado que, si bien las instituciones deben y pueden crear manuales de convivencia con normas de conducta y sanciones disciplinarias claras, no es viable que imponga normas relacionadas con la vestimenta”, aseguró Natalia Ana María Rivera.

¿Qué dicen los padres de familia en Rivera?

“Yo si estoy de acuerdo, y ojalá que las hagan cumplir como es debido”, expresó Julio Antonio Puentes, padre de familia.

“Está mal hecho, es ir contra de la norma la Constitución Política de 1991 y es una falta de respeto”, indicó Yulieth, habitante de Rivera, Huila.

En medio de las opiniones divididas, lo cierto es que, debido a estas nuevas disposiciones, a la institución educativa ya han llegado derechos de petición y documentos en rechazo por las normas que deben cumplir los alumnos.