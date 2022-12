Polémica: exalcalde de Fredonia quiere volver al poder tras protagonizar accidente

Gabriel Ignacio Muñoz ya fue alcalde de Fredonia y quiere repetir mandato. Hasta ahí no hay ningún inconveniente de no ser por un accidente ocurrido en 1997, cuando un trabajador de la Alcaldía fue arrollado por la camioneta en la que se trasportaba el alcalde, es decir “Nacho”, como se hace llamar entre sus simpatizantes.

En ese entonces, el municipio fue obligado por el tribunal administrativo de Antioquia a pagarle a la familia del fallecido una indemnización de 600 millones de pesos.

Muñoz, quien conducía el vehículo oficial, aseguró que la administración no debió haber pagado la indemnización porque la entidad local perdió el proceso por falta de representación ante el tribunal administrativo.

“El proceso fue debidamente registrado ante la Fiscalía General de la Nación y esta institución falló, precluyendo todo tipo de investigación, por cuanto se trató de un caso fortuito y ahí se nos liberó de toda responsabilidad”.

Para las elecciones de octubre, el exalcalde vuelve a hacer campaña y aseguró que no tiene ningún remordimiento.

“Tenemos las decisiones de las instancias competentes mediante las cuales se nos exonera de toda responsabilidad tanto penal como administrativa”.

La indemnización fue pagada a los familiares del fallecido en el inicio de la actual administración de Fredonia, suroeste antioqueño.