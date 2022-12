Polémica por ampliación de periodo de directores administrativos del Congreso

El proyecto que busca ampliar a 4 años el periodo de los directores administrativos de Senado y Cámara fue rechazado por el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco.

La iniciativa, que no tiene autor visible, aplicaría para los actuales funcionarios que ocupan dichos cargos en el legislativo. Algo que “ni tiene presentación”, según Velasco

Según el representante Germán Navas Talero, quien apoya la permanencia por otro periodo de Gloria Inés Raigoza – actual directora administrativa de la Cámara –, ella lo abordó en diciembre para hablar de la iniciativa.

Sin embargo, Raigoza sostuvo que la conversación con Navas Talero no tenía como fin promover ese proyecto en beneficio propio.

Lo que también sorprende es que algunos de los congresistas que firmaron como coautores aseguran no tener idea del parágrafo que prorroga la permanencia de los actuales directores administrativos.

El proyecto tiene la firma de once congresistas, pero curiosamente ninguno figura como autor. Todos son coautores. La pregunta entonces es: ¿quién está detrás de la iniciativa?