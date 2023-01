Polémica por aumento de cultivos ilícitos en zonas de resguardo indígena en Nariño

Mientras la Policía asegura que no pueden ingresar libremente para erradicarlos, comunidades piden no ser estigmatizadas.

El pronunciamiento del coronel José James Roa, director del área de erradicación, fue el que provocó roce entre ambas partes.

“Comunidades indígenas que no están dispuestas a emprender este proceso porque de allí obtienen dividendos”, dijo el oficial.

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, no tardó en responderle: “La invitación que le hacemos a la Policía Antinarcóticos es que cumpla la ley que le obliga a consultar con los pueblos indígenas”.

Aléx Guanga, consejero awa en Nariño, aseguró que esta situación es “producto del olvido estatal al que hemos sido sometidos”.

Por ahora esta polémica no tiene solución y a eso se suman dos problemáticas: en la zona también existe una amenaza constante de minas antipersona y se prenden las alarmas debido a la deforestación producida por los cultivos ilícitos.

En contexto:

