Polémica por cierre de empresa vallecaucana Zero Xtreme

Juan David Cabrera, gerente de Zero Xtreme, asegura que tras la alerta sanitaria recibida en septiembre de 2015 por parte del Invima, se demostró que los productos de esta empresa vallecaucana no contenían sibutramina, componente nocivo para la salud de sus consumidores. Pese a esto, sostiene, el ente de control canceló los registros de los productos.

"En octubre salió negativo sibrutamina en la empresa e hicimos peticiones, dijimos que nuestros productos no son nocivos y que necesitamos que nos levanten la alerta, porque están cerrando una empresa legalmente constituida y nos están castigando por cumplir las leyes colombianas. Cinco meses después, este es el resultado y el despido de 200 empleados de empresas que trabajan directamente con nosotros", dice Cabrera.

Por su parte, Javier Guzmán, director del Invima, sostiene que la cancelación del registro se debe a que la autorización otorgada a Zero Xtreme es para la fabricación y venta del producto únicamente en Colombia, pero que, tras la inspección, se confirmó que los productos eran importados y contenían sustancias prohibidas.

"El producto que está en el mercado es un producto ilegal y fraudulento, no está amparado por el registro sanitario aprobado por la institución. Aparte, cuando hicimos la solicitud al titular de los documentos que justifiquen la composición del producto, los documentos que nos llegan son irregulares y eso lleva la cancelación de su registro", afirma Guzmán.

Los representantes de la compañía vallecaucana señalaron que instauraron una denuncia ante la Procuraduría en contra el Director del Invima, por extralimitación de sus funciones, y una demanda contra el ente de control por daños y perjuicios.