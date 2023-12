Polémica por condecoración al coronel Carlos Feria: “Un desafío vulgar al pueblo colombiano”

Hay polémica por un decreto que otorga una condecoración del presidente Gustavo Petro al coronel Carlos Feria, imputado por el escándalo del polígrafo a Marelbys meza, exniñera de Laura Sarabia. El orden de mérito de seguridad presidencial también será entregado a la actual directora de Prosperidad Social y al investigado general Luis Mauricio Ospina del Ejército Nacional.



Según el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, se le otorga la orden al mérito seguridad presidencial al coronel de la Policía Carlos Alberto Feria, por su profesionalismo, valentía y comportamiento ético en el cumplimiento de su deber.

La polémica se ha generado porque el oficial está imputado por la Fiscalía en el caso del polígrafo a Marelbys Meza . Esa prueba se practicó luego de que Laura Sarabia denunciara, en enero de 2023, el robo de una cuantiosa suma de dinero en su casa.

El coronel Carlos Feria actualmente es el jefe de seguridad de Presidencia y está imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, al presuntamente ordenar a sus subalternos a realizar lo que fuera necesario, como el examen del polígrafo a Marelbys Meza.

“No es más que la confirmación del corte desafiante del gobierno Petro. No deberían otorgarse esos reconocimientos, es un conato de burlas sobre los colombianos lo que piensan y, hasta que no se esclarezca, esto no es más que un desafío vulgar al pueblo colombiano”, dijo Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Publicidad

Pero también, en ese decreto, aparece la condecoración en el mismo grado comendador a la actual directora del Departamento de Prosperidad Social y exjefe de gabinete del presidente, Laura Sarabia, investigada por el mismo caso.

“Las investigaciones que hay en el caso de alguno de ellos no es óbice para negarles ese reconocimiento, hay en un Estado derecho las garantías a un debido proceso, a una controversia de las pruebas, a un juicio justo”, señaló Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Dentro de las 178 personas condecoradas, también aparece el nombre del general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, que tiene una investigación en la Procuraduría por persecución ilegal con hombres de inteligencia militar, al parecer al profesor de inglés de su esposa, para fines personales.