Polémica por decisión que permite a JEP imponer penas entre 5 y 8 años a delitos sexuales

Mientras algunas víctimas apoyan que se cambien las penas altas por la verdad y la reparación, otras creen que es un premio para los violadores.

Ángela María fue víctima de tres abusos sexuales por parte de miembros de las Autodefensas. Ella respalda la determinación de la Corte Constitucional de cambiar altas penas contra violadores por sanciones alternativas que imponga la JEP, de acuerdo a la verdad, la restauración y el compromiso de no repetición del agresor.

“¿Qué hacemos con un victimario con 60 años en la cárcel y las mujeres y las víctimas de violencia sexual nunca supimos la verdad?”, dice.

Pero, ¿por qué es más importante la verdad que una pena ejemplarizante?

“Cuando a uno lo violan uno siempre piensa, ¿por qué me violaron, por qué a mí? Cuando sepamos ‘la violé porque me caía mal’ al menos tengo esa verdad", añade Ángela María.

Para otras víctimas, esta decisión es un premio para los violadores de niños.

Sobre el tema también se pronunció el presidente Iván Duque, quien pidió defender los derechos de los niños.

Por su parte, la directora de la JEP dijo que para estos delitos cometidos en el conflicto armado no habrá impunidad.

"Bajo ninguna circunstancia este tipo de conductas ameritara ni amnistía, ni renuncia a la persecución penal", señaló Patricia Linares.

Así las cosas, los procesados por violencia sexual dentro del conflicto armado, si cumplen con decir la verdad y reparar, llegarían a tener penas de entre 5 a 8 años de sanción restaurativa o cárcel. Ante esta determinación, el senador Álvaro Uribe anunció que presentará una reforma constitucional para establecer penas ordinarias para estos delitos.