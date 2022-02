Polémica por resolución de Minambiente que facilitaría exploración minera en reservas forestales

El Ministerio de Ambiente emitió la resolución 110 de 2022, que, afirma, es una actualización de los procedimientos y requisitos para que compañías mineras ingresen, por ejemplo, a la selva amazónica a hacer fases de exploración. Sin embargo, expertos dicen que con esto se abre la puerta para la explotación de los recursos.

Con esta providencia, ya comienzan a llegar las solicitudes de exploración, como el caso que denuncia el profesor de Cambio Climático, Camilo Prieto, en redes sociales:

Su objetivo es claro: ¡Minería de cobre en los bosques del Chocó! Esto es inaudito señor presidente Iván Duque.

Para Miguel Ángel Julio, ambientalista y coordinador del movimiento social Buen Vivir, “pretender hacer minería de cobre en el Chocó, habilitar la explotación de minerales en la Amazonia o en la Sierra Nevada de Santa Marta es sin duda un daño gravísimo para la sostenibilidad ambiental del territorio colombiano, pero además de ello, se pone en riesgo la diversidad cultural de nuestra nación”.

Entretanto, el exministro de ambiente Manuel Rodríguez Becerra, critica al gobierno porque “mientras anuncia a diestra y siniestra a nivel internacional que es un país avanzadísimo en las políticas que está tomando, internamente toma medidas tan contradictorias como aquel decreto mediante el cual se le autoriza a las empresas mineras, petroleras, etc., levantar una reserva forestal en forma temporal mediante una simple declaración”.

Sin embargo, el Ministerio de Ambiente insiste en que la resolución es solo es una actualización de procedimientos en las reservas forestales.

“Esta es una actividad que se viene realizando hace 48 años de recursos naturales y si vemos las cifras de sustracción otorgadas en el país, el 93% de las sustracciones han sido otorgadas a campesinos, a restitución de tierras y baldíos, mientras que proyectos mineros estamos hablando del 0,03%”, señaló Adriana Lucía Santa Méndez, directora de bosques de la cartera.

Agregó que quienes exploren en las reservas forestales deben proteger los recursos híbridos y la biodiversidad.

“Primero, que no se corte ni un árbol en esas actividades de exploración, que no generen impacto a los objetivos de la reserva; segundo, que no genere fragmentación de bosques, y tercero, que no vaya en contra de los objetivos de la reserva”, explicó.