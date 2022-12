Polémica por solicitud de renuncia del Gobernador del Valle a director de HUV

El gobernador del Valle del Cauca, Ubéimar Dlegado, solicitó la renuncia del director del Hospital Universitario del Valle, HUV, el médico Jaime Rubiano, lo responsabiliza sobre la mala administración del centro asistencial.

Esta solicitud del mandatario departamental fue realizada en su programa institucional, ‘Bien Hecho’, transmitida en el canal regional del Valle del Cauca.

“Yo, del doctor Jaime Rubiano, si tuviera un poco más de seriedad en el compromiso con los vallecaucanos, haría un paso al costado porque se nos ha venido el mundo encima, porque Rubiano no ha sido un buen administrador del hospital, lamentablemente hay que reconocerlo y lo reconozco hoy por la crisis que está viviendo el Hospital Universitario del Valle”, dijo en el programa el gobernador Delgado.

“Ni por el despacho del Gobernador, ni del Secretario de Salud pasan sus decisiones administrativas, me toca decirle a los vallecaucanos que no asumimos la responsabilidad de todas las firmas de los contratos de tercerización que ha asumido el gerente Rubiano”, agregó Delgado.

La crisis en los hospitales es en todos los municipios del Valle del Cauca, por lo que la Secretaría de Salud se ha reunido con el Ministerio para buscar las soluciones.

“Con el Ministro estuvimos revisando toda la situación y entre algunos puntos llegamos a decidir acelerar el pago de $13 mil millones para el HUV, dinero que esperamos salga en tres semanas. Además el Ministro se comprometió a comprarle la cartera al HUV, es decir, las deudas que tienen las EPS con el hospital, luego él las cruzas con las EPS”, aclaró Fernando Gutiérrez, secretario de Salud del Valle.

“La problemática en otros hospitales del departamento es igual porque lo que ocurre en el HUV, como el atraso de los pagos de las EPS a la red pública hace que los hospitales demoren en la cancelación de los salarios y honorarios del personal de los centros asistenciales”, puntualizó Gutiérrez.

Frente a la crisis financiera de los demás hospitales de la región, Gutiérrez dijo que los que tienen mayor problemática son los de Roldanillo, Tuluá y el Isaías Duarte Cancino de Cali.

Cese de actividades por crisis en el Isaías Duarte Cancino

Asamblea permanente en el Hospital Isaías Duarte Cancino, oriente de Cali. Médicos, enfermeras y trabajadores manifestaron que no reciben salario desde hace cuatro meses.

“Están en cese de actividades porque no les han pagado pues las diferentes EPS no se han puesto al día con la institución. Médicos no están atendiendo al público y no van a dar citas médicas hasta nueva orden”, indicó Frederic Ballesteros, liga de usuarios del Hospital Isaías Duarte Cancino.

Durante este lunes se realizó una reunión con la parte administrativa y os directivos del centro asistencial para encontrar una salida a esta situación.