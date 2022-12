Polémica por viaje a España de gobernador y nueve alcaldes del Quindío

El viaje de ocho días que emprendieron a Barcelona, España, el gobernador de Quindío Carlos Eduardo Osorio junto con nueve alcaldes municipales, generó una amplia polémica en el departamento. Hasta el momento, en medio del hermetismo de los viajeros, se desconoce si fue necesaria la inversión de dineros públicos.

“Si hay dineros privados, ¿quién es el privado que los invita?, ¿con qué interés?, ¿quién es el filántropo que se mete la mano al bolsillo y les da plata?”, preguntó Néstor Daniel García, dirigente de la Alianza Verde en el departamento.

Antes del viaje, el mandatario de los quindianos había respondido a quienes criticaban la gira: “Esto no es un viaje de turismo, nosotros no vamos de paseo, que lo tengan los mezquinos muy claro. Esto no es un viaje de paseo, esto no es que nos vamos a pasear a gastarnos ninguna plata del erario”, declaró Osorio.

Luis Alberto Rincón presidente de la Asamblea del Quindío aseguró que de otra parte el gobernador Osorio se ha quejado de no tener recursos para trabajar.

“Ha salido a decir que no tiene recursos, que el gobierno anterior lo dejó con la olla raspada. No se entiende ese doble lenguaje en el sentido de que no hay plata para unas cosas y para otras sí”, reprochó Rincón.

Adicional a las críticas en suelo colombiano, la prensa española también se declaró extrañada ante la inusual presencia de funcionarios públicos colombianos en ese país.

Por motivos de salud, supuestamente relacionados con el mismo viaje de regreso esta madrugada, el gobernador Osorio prefirió no hablar al respecto con Noticias Caracol.