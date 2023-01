Polémica por visita del gobernador de Sucre a Álvaro García, condenado por masacre de Macayepo

Édgar Martínez se reunió con el excongresista, quien puga una condena de 40 años, en una clínica de Bogotá. El recuentro quedó registrado en video.

Según el líder político sucreño y exsenador Mario Fernandez la visita se dio porque “se está teniendo un acuerdo totalmente oscuro para cuadrar lo que sería el producido de la adjudicación del contrato más importante en la historia del departamento de Sucre, que es el mencionado San Marcos-Las Tablitas. Allí se evidencia, por supuesto, la buena relación de nuestro gobernador con el señor Álvaro García”.

El gobernador, por su parte, se pronunció sobre este hecho.

“No está contra la ética que se pueda visitar a las personas que están condenadas o detenidas, o sea que ese video no tiene nada que ver con la licitación que se viene realizando desde hace seis meses con relación a Las Tablitas-San Marcos”, sostiene Martínez.

El mandatario insiste que no se ha cometido ningún delito y que no ha actuado contra moral.

Cabe recordar que el excongresista Álvaro García fue enviado a la cárcel por la masacre de Macayepo y sus nexos con grupos paramilitares que operaban en los Montes de María, en los departamentos de Bolívar y Sucre.