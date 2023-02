Polémicas palabras de un cura sobre los paisas: no los bajó de narcotraficantes y prostitutas

Indignados, así salieron cerca de 70 peregrinos de Antioquia que asistieron a una eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Chiquinquirá, por los comentarios que hizo un sacerdote sobre la cultura paisa, pues sugirió que hombres de ese departamento eran quienes distribuían la droga en Colombia y que había una universidad para formar prostitutas.

Los comentarios fueron registrados en video. En el mismo se puede escuchar que el sacerdote dice que a la reconocida basílica de Boyacá llegó una peregrinación desde el departamento antioqueño.

El cura destacó las virtudes de los paisa. Sin embargo, para algunos, resaltó más lo negativo de esta cultura que lo positivo.

“La cultura paisa, ya que están aquí, tiene lo más bueno en este mundo, me le quito el sombrero, pero tiene lo más malo en este mundo porque son líderes o para el bien o son líderes para el mal. No me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo", indicó el sacerdote.

Posteriormente, los dardos contra la cultura antioqueña fueron subiendo de tono: aseguró que en Medellín hay una universidad para prostituirse.

“¿Dónde hay una universidad para prostituirse? En Medellín. Más de 1.000 estudiantes para desnudarse, lo montó un paisa. El paisa puede vender el pecado como bueno", agregó el cura.

Asimismo, habló de otro tema sensible, el narcotráfico, recalcando que quienes distribuyen la droga en Colombia son los paisas.

“La droga, ¿quién la distribuye en Colombia? Los paisas. ¿Por qué hacen ver el pecado como bueno? Pero los mayores líderes espirituales de Colombia también están allá", manifestó el clérigo.

Las palabras del cura molestaron a los asistentes antioqueños que estaban presentes en la eucaristía y uno de ellos no dudó en reclamarle al sacerdote dominico por sus comentarios.

“Nos vamos con el corazón destrozado. Nos vamos humillados, destrozados porque de su boca solo salió agravio para los paisas. Las mujeres son prostitutas y los hombres somos narcotraficantes. ¿Usted cree que es bueno hacer énfasis en lo malo de Medellín?”, expresó este feligrés.

Al final, el padre defendió su postura y les lanzó agua bendita a los devotos paisas, quienes se indignaron aún más por este proceder.

