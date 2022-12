Policía agredió a piedra a vecina que le reclamó por no recoger excrementos de su mascota

El caso de intolerancia se registró en el barrio La Rosita 2 de Villavicencio. Afectada dice que, tras el impacto, quedó inmovilizada.

El momento en el que el miembro de la fuerza pública agredió a la mujer lo registró un video de seguridad.

Según el testimonio de Liliana Morales Izquierdo, el hombre primero la insultó y amenazó. “Luego tomó una piedra y me la lanzó, causándome un hematoma grave que me tiene inmovilizada”, declaró.

Cuando la mujer intentó defenderse, al parecer, el agresor intentó lanzarle otra piedra.

“Él intento darme la segunda pedrada, sino que la comunidad salió en mi ayuda y los muchachos que estaban jugando en la cancha salieron a defenderme. Enseguida huyó”, añadió.

Al unfirmado ya los vecinos le habían llamado la atención por su falta de civismo al no recoger los excrementos de la mascota.

Por los hechos, la Policía de Villavicencio le abrió una investigación al uniformado. Adicionalmente, fue denunciado ante la Fiscalía.

Conozca más sobre las sanciones del actual Código de Policía:

No recoger el excremento de su mascota le acarreará una multa de $96...